Le chef étoilé bruxellois Yves Mattagne cuisinera au Lotto Park d’Anderlecht la saison prochaine

À partir de la saison prochaine, un grand chef étoilé viendra encore s’y ajouter. Le chef bruxellois renommé Yves Mattagne, connu pour ses restaurants deux étoiles le Sea Grill et la Villa Lorraine, sera présent derrière les fourneaux des deux grands restaurants du stade du RSC Anderlecht.

Dans « Le Saint Guidon by Yves Mattagne », le chef étoilé proposera un menu gastronomique et varié, à quatre plats, et une carte des vins exceptionnelle. À « La Table du Chef », Yves Mattagne fera voyager ses hôtes. Le restaurant sera basé sur le concept du food sharing, ce qui en fera l’endroit idéal pour ceux qui veulent partager une expérience culinaire de haute qualité avec des relations d’affaires ou bien des amis.