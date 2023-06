L’incroyable entorse au règlement d’un couple de «Mariés au premier regard»: «On a menti à la production»

En effet, le premier déplacement de Laure chez Matthieu n’a pas été filmé, « on ne l’a dit à personne mais on s’est revus, on a fugué », explique-t-il. Cette confidence n’était plus un secret (le couple ayant évoqué cette anecdote sur les réseaux sociaux), mais Laure va plus loin et raconte cette première visite.

« On n’a, en soi, pas menti sauf, j’avoue, quand je vais chez lui et que je dis : « Waw, tu as un garage ! ». Matthieu complète : « Et puis quand tu dis : ’Ah tu as un petit chien ?’ et que tu as Niñou (le chien de Matthieu, ndlr) qui te sautes dessus pour te faire la fête parce qu’il t’avait déjà vue ».