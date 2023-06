Elton Kabangu à l’Union après avoir flirté avec la mort

L’Union Saint-Gilloise tient son premier renfort pour la saison 2023-2024 : Elton Kabangu, formé du côté de La Gantoise et qui évoluait, depuis quatre ans à Willem II, en D2 néerlandaise. Un transfert qui aurait pu ne jamais se faire, et pour cause puisque l’attaquant belge de 25 ans est passé tout près de la mort. C’était il y a près de trois mois, à l’été 2020 lorsque le Covid faisait partie de notre quotidien et de nos craintes. Le 30 août de cette année, Elton Kabangu se réveille à l’hôpital de St Mary de Halle. Il y est sous morphine depuis près d’un mois : une semaine dans le service corona et seize jours dans l’unité de soins intensifs. « Les deux premiers jours, je ne pouvais que regarder autour de moi. Je n’avais conscience de rien », raconte-t-il à nos collègues du « Laatste Nieuws ». « Ma mère n’était autorisée à me rendre visite que derrière une vitre. Et tout ce que je pouvais faire, c’était la regarder. Sa panique transparaissait à travers la vitre. »