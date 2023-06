Cinq partis francophones aujourd’hui favorables au congé de paternité de 15 semaines: «Cette évolution en cinq ans à peine est remarquable»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En juin 2018, la Ligue des familles se positionnait pour la première fois en faveur d’un congé de paternité/coparentalité de même durée que le congé de maternité. À l’époque, pas un seul parti politique n’avait cette mesure à son programme. Depuis, la situation a fortement évolué.

Un an plus tard, deux partis, Défi et le PTB, plaidaient pour congé de paternité de 15 semaines lors de la campagne électorale de 2019.

En 2020, le gouvernement Vivaldi décidait de doubler le congé, le portant de 10 à 20 jours. En 2022, dans leur manifeste, les Engagés se positionnaient en faveur d’un congé de 15 semaines à terme. En 2023, le PS et Ecolo annoncent également soutenir cette mesure. Le MR est le seul qui n’a pas encore dévoilé ses ambitions.

Au moins 5 partis francophones sur 6 sont donc désormais favorables à un congé de paternité de même durée que le congé de maternité.