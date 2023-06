Un nouvel événement pour mettre le livre de poche à l’honneur à Huy ce samedi

Ce nouvel événement sera organisé chaque année, le deuxième samedi du mois de juin sur la place Verte et à l’espace Saint-Mengold. Pour cette première édition, les éditions Espace Nord qui fêtent leurs 40 ans seront mises à l’honneur.

À l’occasion des 70 ans de la création de la collection « Livre de Poche », le centre culturel de Huy a décidé d’organiser un nouvel événement : la place d’un livre… de poche. Tout un long de la journée, le but est de rassembler les auteurs, autrices, lecteurs, lectrices et professionnels du secteur pour mettre en avant ce format spécial.

Ce samedi dès 10h30, plusieurs animations sont au programme. Il y aura la lecture de « petites histoires pour des imaginaires collectifs plus grands », en même temps, il sera possible d’admirer les talents du magicien Cyril Hubert, ou encore de tester de nouveaux jeux de société avec l’activité « jeu de poche ».

L’après-midi, des séances de dédicaces et des rencontres seront organisées de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h avec des auteurs invités. La journée se clôturera avec la remise des pies du concours de nouvelle « C’est dans la poche » à 18h30. De 10h30 à 20h, une librairie, un bar et une petite restauration seront à disposition des visiteurs, l’entrée est gratuite. Infos : www.centrecultureldehuy.be