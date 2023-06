Nos coups de cœur du week-end: SpaItalia, bal aux lampions, marché…

À vivre en famille ou entre amateurs de voitures, SpaItalia c’est le rendez-vous consacrez aux plus belles automobiles italiennes d’hier et d’aujourd’hui, dans une ambiance dolce vita créée au circuit de Spa-Francorchamps. Un événement qui fête ses 20 ans cette année.

Fans de voitures et passionnés de moto profiteront de nombreuses animations sur et autour de ce circuit légendaire. Avec au programme des séances de roulage, des parades, les rassemblements d’innombrables clubs, le Ducati Day qui rassemblera 160 motos… Des importateurs vont organiser des essais de leurs modèles, comme par exemple Lamborghini qui fête ses 60 ans cette année.

2 Le Conservatoire ouvre ses portes pour ses 150 ans

Le Conservatoire de Verviers n’en finit pas de faire la fête pour ses 150 ans. Ce samedi, il ouvrira ses portes et mangera son gâteau d’anniversaire.

« Venez humer l’atmosphère de notre école d’arts, rencontrer nos professeurs et notre personnel d’accueil, essayer des instruments, assister à des cours et prestations, pêcher tous les renseignements pour la prochaine année scolaire ET souffler avec nous le gâteau de nos 150 ans à 12 h 30 précises ! », annonce le Conservatoire.

Les portes ouvertes auront lieu de 9 à 16 heures dans les installations de la rue Chapuis.

Ce dimanche, à voir le spectacle du Chœur à Corps à l’Espace Duesberg, à 17 et 20 heures.

3 Un marché de producteurs locaux à Malmedy

Le festival de la transition alimentaire « Nourrir autrement » continue ce week-end, avec encore une multitude d’événements en région verviétoise. Parmi eux, on pointe le marché des producteurs locaux organisé par la Pile, qui aura lieu ce samedi à Malmedy.

Plusieurs producteurs locaux présenteront leurs délicieux produits : Les cœurs de Mélanie (fromage de chèvre), Autour de nous (boulangerie), Herba and bee (tisane et miel), Le Pontager (légumes), Ferme de Bergifa (viande et charcuterie), etc.

Une balade des plantes sauvages comestibles sera aussi organisée, guidée par Kidi ; départ à 9h de la PILE.

Il y aura aussi un chantier participatif de construction de bacs potagers et une animation sur le compostage.

Samedi de 8h30 à 12h30 à Malmedy Expo, rue Frederic Lang 3 à Malmedy.

4 Un village de châteaux pour enfants à Olne

Le « village des kids » s’installera ces samedi 10 et dimanche 11 juin au centre sportif d’Olne, en intérieur.

Ce village de châteaux gonflables proposera un parcours gonflable de 28 m de long (avec obstacles, toboggan…), un bateau pirate de 12 m de long, des châteaux multi-activités pour petits et grands, un toboggan gonflable de 8 m de haut, ainsi qu’un espace exclusivement réservé aux moins de 6 ans.

Ces samedis et dimanche de 10 à 14 heures ou de 14 h 30 à 18 h 30.

Prix : 14 € par enfant, gratuit pour les accompagnants.

5 La fête aux lumières des lampions à Theux

Ce samedi, le Bal aux Lampions de Theux fête ses 20 ans. Rendez-vous pour un moment de détente, de rencontres, de danse, de papotes autour d’un verre sur la place devant l’église de Theux, sous le soleil et les lampions !

L’animation musicale sera assurée par Vlakidrachko à 18 h 30, Bouldou & Co à 21 h 30 et The Detain à 23 h 30.