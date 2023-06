Ça va se savoir: L’hôtel de police et le flash qui déraille

« L’hôtel de police de Verviers est celui qui marche le mieux de la ville « . Ce n’est pas nous qui le pensons mais bien Alain Barbier, le chef de la police locale. Le policier qui a visiblement un certain sens de l’humour s’amuse beaucoup avec son hôtel de police. Il a découvert dernièrement que l’on pouvait laisser des avis à propos du bâtiment. L’hôtel en question a une assez bonne côte. 3,7 sur 5. À titre de comparaison, l’hôtel Verviers est à 4/5. Mais c’est surtout un des commentaires qui vaut le détour. « Venu me chercher à domicile tôt le matin, le chauffeur était pas très sympa. De plus arrivée à l’hôtel, la chambre laisse à désirer, le matelas était dur comme une pierre. Pas de buffet à volonté, vraiment décevant. Pour couronner le tout, les animateurs posent des questions assez personnelles. Je ne recommande pas », est-il écrit. Un excellent texte que l’auteur a d’ailleurs réutilisé pour décrire l’hôtel de police de Liège.

Fou du volant à l’insu de mon plein gré ?

On a beau faire attention, parfois, on se surprend à avoir le pied un peu lourd sur le champignon. Mais ce dernier paraissait avoir des propriétés hallucinogènes pour un de nos journalistes à l’entrée de Bilstain (Limbourg). En effet, le radar préventif qui orne l’entrée du village affichait 188 km/h à son passage. Une vitesse de fou, pour un chiffre encore plus dingue, car la Toyota du journaliste en question n’est, affirme le constructeur, capable d’atteindre « que » les 180 km/h. Et encore, sur circuit ! D’où un demi-tour du conducteur, histoire de vérifier s’il n’avait pas la berlue. Et alors, il a pu constater que le 188 affiché était du genre permanent sur cet écran, même sans véhicule approchant l’appareil. À ceci près qu’il pâlissait parfois et était même parfois intermittent. Plutôt rassurant, finalement, alors qu’une école se situe au cœur de la localité, sur le même axe.