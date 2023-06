Sofian Kiyine s’exprime pour la première fois depuis son terrible crash à Flémalle: «En revoyant les images devant mon ordi, j’ai pleuré jusqu’à en vomir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Et soudain la toile s’enflamma. Neuf secondes d’une scène tout droit sortie d’un mauvais road movie, le 30 mars aux environs de 19h30. Le long des quais de hallage à Flémalle, un véhicule trace à grande vitesse sur le bitume qui épouse les méandres de la Meuse. Rien ne semble pouvoir l’arrêter si ce n’est peut-être un rond-point. Erreur, celui-ci ne fait pas son office de ralentisseur et sert au contraire de rampe de lancement pour un saut de l’ange d’une quarantaine de mètres. La façade en tôle avant du Hall Omnisports Louis Melin ne résiste pas: elle est traversée telle une feuille de papier par la voiture folle. La violence de l’impact est inouïe. Vu de l’intérieur, la Mercedes Class A est couché sur le flanc au milieu d’un fatras indescriptible de débris. En levant le nez, on aperçoit le ciel au travers d’une trouée franche, au demi-mètre près, entre une poutrelle métallique, le mur porteur du bâtiment en parpaing et la structure du panier de basket. Un cascadeur professionnel aurait voulu viser plus juste, il n’y serait sans doute pas parvenu.

Emmené au CHU de Liège, le conducteur est miraculeusement indemne. Et de miracle, il en est aussi question puisque selon la bourgmestre Sophie Thémont interrogée juste après les faits, onze petites secondes séparaient l’intrusion lunaire de la voiture volante et la présence sur le terrain des jeunes basketteuses de l’Alliance Flémalle.

Lorsque l’identité de l’homme au volant est révélée, celle du footballeur professionnel d’OH Louvain Sofian Kiyine, tout s’emballe encore un peu plus. Deux mois après les faits, alors que l’enquête est sur le point d’être bouclée et que l’intéressé est en attente d’un jugement, le jeune homme a accepté de rompre le silence, un premier temps dicté par son hospitalisation et qu’il s’était ensuite imposé pour que toute la lumière puisse être faite sereinement sur les circonstances exactes de cet accident qui n’a heureusement fait que des dégâts matériaux.

Suspendu de toute activité jusqu’en fin de saison dernière, le jeune médian belgo-marocain de 26 ans, s’apprête à reprendre l’entraînement dès lundi, après les tests physiques de son club cette semaine. Un club qui, en collaboration avec l’Institut de sécurité routière Vias, s’apprête à renforcer et compléter le code de conduite– c’est le cas de le dire – déjà existant pour son noyau professionnel, qu’il estime avoir valeur d’exemple. Des mesures d’accompagnement basées sur une formation et un coaching assuré par Vias, afin que la route ne devienne jamais une voie sans issue.