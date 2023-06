Le conflit de voisinage le plus sournois de Belgique: «Il savait que j’étais allergique aux plantes»

Une habitante de Nieuport a été condamnée à payer une amende de 400 euros après un gros différend de voisinage. La raison ? Pour la taquiner, son voisin, qui savait qu’elle était allergique à tous les types d’herbes et de plantes, a planté une grande haie contre la clôture juste pour l’embêter. Et elle ne s’est pas laissée faire…

de videos

En réaction à la mesquinerie de son voisin, la femme âgée de 68 ans est allée se venger en pleine nuit en détruisant une fenêtre et une partie de l’éclairage extérieur. « Cette femme souffre d’une allergie spécifique à toutes sortes de plantes vertes, d’arbres et d’arbustes », explique son avocat dans les colonnes de HLN. « Cette nuit-là, elle a trop bu et elle a complètement mal réagi, on s’en rend compte », ajoute-t-il.