La mise en garde de Luc Trullemans à l’approche du week-end: «Alerte canicule», voici ce à quoi il faut réellement s’attendre

Il fera donc encore très beau ce weekend avec quelques cumulus de beau temps qui garniront le ciel dans le courant de l’après-midi. Ceux-ci pourront être un peu plus importants dimanche après-midi sur le sud et l’ouest du pays vu la proximité d’une zone orageuses restant bloquée sur le nord de la France.

L’anticyclone qui sera centré sur la Finlande et l’ouest de la Russie ce weekend, maintiendra un courant d’air continental sec et très chaud sur l’Allemagne, le Bénélux et le nord de la France.

En deuxième partie de nuit et tôt le matin les minimales descendront 9 et 17° en Ardenne mais resteront comprises entre 17 et 19° partout ailleurs.

Le vent d’est et à la mer d’est à nord-est soufflera l »après-midi avec des pointes entre 35 et 45 km/h.

De lundi à mardi:

La zone anticyclonique s’étendra de plus en plus du nord-ouest de la Russie vers les régions océaniques au sud de l’Islande ce qui renforcera le courant continental sec sur l’Europe occidentale avec un franc soleil et à peu près les mêmes températures caniculaires bien qu’à la mer il fera toujours un peu moins chaud grâce au vent modéré de nord-est qui y maintiendra des températures entre 22 et 27° .

De mercredi à vendredi :

Une nouvelle cellule anticyclonique est prévue d’abord à l’ouest du Golfe de Gascogne et remontera ensuite vers le sud-ouest des îles britanniques.

Cette configuration fera pivoter le courant sur nos régions vers le nord-est et ensuite vers le nord ce qui nous amènera un air moins chaud mais encore bien agréable venant de plus en plus de la Mer du nord avec des températures maximales revenant mercredi entre 22 et 24° sur la côte et en haute Ardenne, et entre 25 et 29° ailleurs. Ces températures perdront encore une paire de degrés ensuite pour aller se stabiliser vendredi après-midi entre 20 et 27°.

Il continuera à faire sec sous un ciel parfois légèrement voilé ou faiblement nuageux surtout sur l’est du pays.

Evolution pour le weekend suivant:

Il fera d’abord encore bien ensoleillé et sec mais le dimanche pourrait connaitre un type de temps plus nuageux et avec possiblement de petites averses à partir du nord.

Tendance pour la semaine suivante :