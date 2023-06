Révélations sur le Qatargate: les services secrets marocains à l’origine de ce scandale retentissant!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nius Diario est un portail d’information associé à Mediaset. Dans ses dernières éditions, on y parle de ce qu’on a sans doute appelé erronément le « Qatargate ». Car c’est bien de « Marocgate » qu’il faudrait parler. Le journaliste à l’origine de ces nouvelles révélations dans un dossier aussi troué qu’une passoire a mis la main sur les documents déclassifiés des agents de la Sûreté de l’État belge. On sait que ces derniers enquêtaient sur des présomptions de tentative d’espionnage et d’ingérence dans les institutions internationales en Belgique.

Le fruit de leur travail a été remis, en partie, à la justice belge. Ce qui a débouché sur le scandale dont on a abondamment parlé. Aux dernières nouvelles, on a appris qu’Eva Kaili pouvait désormais reparler à la presse et, surtout, qu’elle pouvait se rendre à Strasbourg où les travaux parlementaires se dérouleront la semaine prochaine.

Mais revenons au Nius Diario. On y lit que la cible des enquêteurs était le Maroc et ses services secrets.