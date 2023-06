Mauvaise nouvelle pour votre portefeuille à partir du 1er juillet: les taxes auto vont augmenter en Wallonie

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il est des premiers du mois dont on se passerait volontiers. Ainsi, le 1er juillet marque traditionnellement l’indexation de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation. L’année dernière, la hausse avait été sévère à cause de la flambée de l’inflation générée par la guerre en Ukraine : +8,97 % en Wallonie. Cela avait largement compensé les toutes petites augmentations de 2021 (+1,5 %) et de 2020 (0,5 %),.

Pour ce 1er juillet 2023, nous devrions être aux alentours de 5,20 %. Le taux exact sera connu dans les prochains jours avec une adaptation des différentes grilles tarifaires. En Flandre, un député régional a fait l’exercice. Selon lui, on devrait être à +5,02 %. Là aussi, ce chiffre devra être confirmé par l’administration. Les conducteurs de la capitale seront bien mieux lotis puisque Bruxelles Fiscalité annonce une indexation à 1,73 %.