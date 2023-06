L’interview croisée de Jacky Ickx et Tom Kristensen: «M’enfin Jacky, tu sais bien que c’est toi ‘monsieur Le Mans’…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsque nous les retrouvons au dernier étage de l’hôtel Pullman-Montparnasse qui tutoie la célèbre tour du même nom en toisant le tout-Paris, Jacky Ickx et Tom Kristensen apparaissent très naturels. Le premier prompt à dégainer les premières blagues potaches venues ; le second très en contrôle, précis dans le geste et dans le verbe. Pendant une bonne heure, « Monsieur » et « Mister » Le Mans vont témoigner du respect qu’ils se vouent l’un à l’autre. Et surtout aux 24 Heures du Mans dont on fête le centenaire cette année.

La course d’endurance « la plus dure au monde » qu’ils ont remportée à quinze reprises à eux deux ! Respect. « Comme Tom en a gagnées plus que moi (NDLR : neuf pour le Danois, six pour notre compatriote), vous pouvez commencer avec lui », assène d’emblée Jacky Ickx, un brin de condescendance dans la voix, avant que son alter ego ne le reprenne : « M’enfin Jacky, tu sais bien que c’est toi ‘Monsieur Le Mans’… »

Vous n’en êtes pas à votre première rencontre, loin s’en faut, vous vous côtoyez depuis longtemps ?

Tom Kristensen. Pas tant que ça finalement. Je pense que notre première rencontre remonte à 2001, quand tu étais directeur de course, Jacky.

Jacky Ickx. Ah oui, en effet, à l’époque où tu ne vivais déjà plus qu’avec une obsession : battre mon record !