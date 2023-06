Benjamin Maréchal raconte le calvaire de son ami automobiliste: «7h30 pour faire Rochehaut-Mons en auto électrique»

Arrivé devant les bornes flambant neuves, il constate qu’il n’y a pas de câble à disposition. C’est la panique ! Il tente alors le tout pour le tout et se rend dans une Q8 de Bouillon où il n’y a pas de câble non plus. Je suis trop loin pour l’aider, je n’ai moi-même plus assez de jus pour tenter l’aller-retour jusqu’à lui.

Le youtubeur catho qui y va franco

Sous la croix, Benjamin et Thomas - B.M.

Cette semaine j’ai parlé au youtubeur religieux qui fait trembler l’Église. Thomas Remy est prof de religion. Sur sa chaîne « Foi et raison », il est tout sauf politiquement correct.

C’est sûr, il a dû donner quelques sueurs froides aux évêques belges. Sur sa chaîne Youtube, Thomas Remy propose des vidéos sur la théologie. C’est parfois ardu, souvent intéressant, mais ce qui frappe surtout c’est sa capacité à flirter avec les limites. J’imagine la tête des prêtres quand ils regardent la vidéo sur « Dieu violent » ou quand ils entendent qu’aucun ange ne peut vous prendre sur le dos.

J’ai rendez-vous avec Thomas dans l’église à côté du foyer St Paul de Louvain-la-Neuve. Il est 10h30, le théologien vient de donner cour de religion à des élèves d’une école de Wavre. On profite de son heure de fourche pour papoter.

Dans une interview récente, il décrivait sa vie d’avant en ces mots : « je pensais que la vie c’était jouir ou mourir ». Je lui demande du coup si sa vie d’avant était faite d’alcool et de femmes ? « Je me disais que si Dieu n’existait pas tout était absurde. Si ma vie n’avait pas de sens, celle de l’autre non plus ». Aujourd’hui, les démons semblent derrière lui.

Sous des airs provoc et ultra-laïques l’homme se passionne en fait pour la théologie. J’aime quand il dit à ses spectateurs : « on peut critiquer l’Église mais alors il faut bosser. On n’est pas sur Tiktok ». Et vlan !

Qui le paye ?

En cours de conversation je demande à Thomas Rémy s’il est payé par l’Église pour évangéliser le pays. Non me dit-il, c’est une démarche personnelle. J’enchaîne sur son rapport aux élèves. Vous les évangélisez en classe ? « Non justement. Si quelqu’un essaye de vous convertir, ça se voit très vite. J’aime le questionnement. Parfois ils se demandent même si je suis catholique. C’est sur ma chaîne que je pousse le curseur plus loin ».

Dernier détail. Pour le titre ? J’écris youtubeur religieux ou autre chose ? Je préfère « youtubeur catholique ».