Notre grande interview avec Adrien Dolimont: « Mesurer en permanence l’efficacité des politiques publiques est une priorité, l’argent gratuit n’existe plus »

“J’espère que je ne serai jamais “hors-sol”. Je m’entoure de gens qui n’ont pas peur de me parler franchement. Je reste très proche des gens et j’entends leur colère. J’entends l’équation “politique = profiteur”...mais ici, dans le dossier du Parlement wallon, il faut quand même rappeler qu’il n’y a pas eu d’enrichissement personnel comme dans d’autres affaires. Évidemment, ce n’est toutefois pas défendable.”

Que pouvez-vous faire? On a déjà dit qu’il ne fallait plus que cela arrive...

“On doit pouvoir tirer les conclusions des erreurs qui sont mises au jour. Il faut s’améliorer continuellement et se remettre en question de manière permanente. Cela doit entrer dans les moeurs. C’est pour cela aussi que je tiens à mesurer en permanence l’efficacité des politiques publiques. L’argent gratuit n’existe plus. Il faut en être conscient. Un exemple, je suis ministre du budget au niveau wallon et certains citoyens me parlent des errements des dépenses du Parlement wallon...Je les comprends même si je ne suis pas responsable directement. Je dois avouer que c’est très frustrant. »

“Ce n’est pas un centre pour recaser des personnes. Nous avons mis des balises à ce niveau. Cela doit être un lieu d’excellence et qui accompagne le gouvernement de manière technique, objective et professionnelle.”

“Il y a de plus en plus de volumes budgétaires à gérer et il fallait une professionnalisation comme au fédéral. Nous avons rationalisé les outils existants. Nous ne créons pas une couche supplémentaire, mais une seule cellule avec une expertise. Ce centre sera au service du gouvernement.”

Le centre sportif de haut niveau: l’appel à candidatures bientôt lancé

Photonews

Où en est le dossier du centre sportif de haut niveau ?

« Le Gouvernement wallon a décidé de l’inscrire dans le Plan de relance wallon. La construction d’un pôle sportif d’excellence multidisciplinaire en Wallonie doit allier la pratique de la discipline au plus haut niveau, la formation des espoirs sportifs et des professionnels du sport, la recherche médicale et scientifique, et le développement économique. La consultation des acteurs du sport de haut niveau et de la Ligue handisports, l’AISF, la FWB (Ministre des sports + ADEPS) et le COIB a eu lieu... Actuellement une étude est menée par Wallonie Entreprendre pour prioriser les besoins. Nous voulons des liens accrus avec les universités. »

Vous allez voir ce qui se fait de mieux actuellement?

« Je vais me rendre dans les prochains jours à Papendal (plus grand centre d’entraînement du comité olympique néerlandais) et à l’INSEP (structure de référence du sport olympique français).

Doit-on craindre à nouveau du sous-localisme ?

« Je veux répondre aux besoins du sport de haut niveau francophone en évitant de retomber dans les travers du passé. Aucune forme de sous-régionalisme ne sera donc soutenue et le lancement de l’appel à candidatures devrait avoir lieu avant le 21 juillet »