Les Diablotins préparent l’Euro: «Il faudra y aller étape par étape»

L’attente semblait interminable pour les Diablotins de Jacky Mathijssen. Quinze mois après leur qualification décrochée au Danemark, l’Euro Espoirs est enfin là, presque devant eux. Dans une dizaine de jours face aux Pays-Bas (le mercredi 21 juin précisément), ils entameront le tournoi, où trois tickets qualificatifs pour les Jeux olympiques de Paris, pour rappel, sont en jeu. En attendant, ils vont devoir profiter de ce laps de temps pour se préparer, aussi bien mentalement et physiquement. Avec un mini-stage en Israël, prévu la semaine prochaine, où les U21 défieront la sélection locale (jeudi 15/06).

Sous le soleil de Tubize où ils ont entamé leur rassemblement ce jeudi, les joueurs se sont retrouvés, le sourire aux lèvres à l’idée de se revoir, ne ressentant pour le moment aucune forme d’anxiété par rapport à l’échéance à venir. « On est un bon groupe de joueurs tous issus de la même génération. Beaucoup ont participé aux qualifications, certains viennent d’être intégrés pour le tournoi. On s’est quasiment tous croisé en équipes nationales et chez les jeunes, on se connaît tous très bien », rappelle Hugo Siquet, le latéral droit auteur d’une très belle deuxième partie de saison avec le Cercle Bruges.