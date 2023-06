Conference League: l’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre la Fiorentina et West Ham (vidéo)

Les clubs de West Ham et de la Fiorentina, finalistes de la Conference League de football remportée par les Londoniens le 7 juin dernier à Prague (1-2), sont poursuivis par l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA, a annoncé vendredi soir l’organisation qui dirige le football européen. Le comportement de leurs supporters respectifs lors de la finale est à l’origine de cette procédure.

La Fiorentina et ses supporters sont également mis en cause pour avoir allumé de feux d’artifice et lancé des objets sur le terrain.