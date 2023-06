Roland-Garros: Casper Ruud balaye Alexander Zverev pour rejoindre Novak Djokovic en finale (vidéo)

Casper Ruud s’est imposé en trois sets 6-3, 6-4, 6-0 face à Alexander Zverev pour s’offrir une deuxième finale de rang à Roland Garros.

Vendredi en début de soirée, la solidité du Norvégien a fait merveille face à Zverev qui retrouvait les demies à Paris, un an et six jours après sa terrible blessure à la cheville face à Nadal, ses opérations et ses sept mois d’indisponibilité. L’Allemand n’avait pas les armes pour déstabiliser le Scandinave qui s’appuyait sur un coup droit performant. Ruud réussit deux breaks d’entrée à un (4-1) et a conclu 6-3. Un seul break du deuxième set, dans le 7e jeu, suffit pour mener deux manches à zéro (6-4). A bout de ressources, Zverev renonçait dans le troisième set et ne pouvait éviter la roue de bicyclette.