Les inquiétantes révélations d’un ex-agent du KGB sur Vladimir Poutine: «Quand il nous menace avec l’arme nucléaire, il est prêt à l’employer»

Ancien agent du KGB entre 1979 et 2002, Sergueï Jirnov a bien connu le Président russe. Il s’est exprimé sur ce mystérieux personnage suite à la sortie de son livre « L’escalade : est-il vraiment fou ? », dressant le portrait du chef du Kremlin, sur le plateau de « déclic » sur la RTBF.

La guerre en Ukraine se poursuit et prend un autre tournant avec le début de la contre-offensive de l’armée de Volodymyr Zelensky. Empêtré dans ce conflit, Vladimir Poutine a, à plusieurs reprises, agité la menace nucléaire.

Selon Jirnov, Vladimir Poutine « est un être très complexe et torturé mais en même temps très simple : on a remarqué avec les années que ce que Poutine disait, il l’exécutait. Il fait et croit en ce qu’il dit ».