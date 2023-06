Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, un lien qui va au-delà de la «génération dorée»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La référence sera familière pour les plus vieux. Sur l’air mythique composé par John Barry pour le générique de la série « Amicalement vôtre », on pourrait remplacer les photos de Danny Wilde (interprété par Tony Curtis) et de Lord Brett Sinclair (joué par Roger Moore) par les portraits de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne en guise d’introduction au film de leur carrière. Deux hommes issus de contextes familial et culturel différents qui se sont trouvés au gré de leur parcours, mus par une même ambition, une même passion, une même mentalité.

Dans un siècle où on aime bien mettre un mot sur tout, on parle de « bromance » pour évoquer ce lien spécial qui unit les deux Diables rouges : comprenez « une relation proche entre deux hommes, sans caractère sexuel ». Dans le monde du sport, c’est loin d’être exceptionnel. Le prisme déformant d’une finale de Ligue des champions où ils sont exceptionnellement adversaires (au niveau européen, c’était arrivé seulement en Europa League) lui donne une image encore plus prégnante.

1 Tout est parti d’une blague de potache dans le car de Chelsea