L’administration d’Ath vend 650m2 depavés

La quantité estimée des pavés est de 650 m2. Cette quantité est présumée et non-contractuelle. Elle n’engage pas l’administration communale d’Ath. Il s’agit de pavés porphyres de dimensions standards (10*10*10).

Si vous êtes intéressé, un prix forfaitaire devra être remis. L’acheteur s’engage par son offre à acheter l’intégralité du stock de pavés en l’état. Le chargement et l’évacuation des pavés sont à la charge de l’acheteur. Le prix forfaitaire remis par le candidat dans son offre ne pourra cependant pas être inférieur à 10.000 € HTVA. L'offre devra être établie sur papier et envoyée par service postal, remise par porteur ou envoyée par mail à l’adresse mail suivante: cmp@ath.be. L’offre doit être adressée à : Ville d'Ath, Cellule Marché Public, rue de Pintamont, 54 à Ath. La date limite de réception des offres est fixée au 30 juin 2023. Le document est disponible sur le site de la Ville d’Ath. L’administration choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sur base du prix remis. L’offre la plus haute emportera la demande. Modalités pratiques : l’acheteur devra fournir la preuve de paiement avant de pouvoir récupérer les pavés.