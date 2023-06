Conférence d’une rescapée des attentats de Bruxelles à Tournai

Rescapée de l’attentat de Zaventem qui a eu lieu en 2016, Karen Northshield a publié un livre retraçant cette journée cauchemardesque. La victime viendra partager son histoire.

La conférence, intitulée « la gratitude et la résilience après un attentat », fait écho au procès des attentats qui se déroule actuellement à Bruxelles et lors duquel Karen Northshield a livré un message poignant, adressé aux accusés : « On est le 22 mars 2016. Il est 7h52 du matin. Je suis à l’aéroport international de Bruxelles en partance pour les États-Unis pour rejoindre ma famille. Je suis dans la file d’enregistrement des bagages en plein rêve et pensées et en délectant mes vacances lorsque qu’en une fraction de seconde, je suis soufflée et emportée par une force brûlante et ahurissante. Je suis littéralement explosée par une bombe, la première bombe des attentats. Et je me retrouve envolée dans les airs et me battant pour ma vie. Juste comme ça. Imaginez-vous à l’instant vous retrouver à côté de cette bombe, avoir été soufflée par 35 kg de TATP, subir une pression de 1.000 kg sur le corps, ressentir 3.000 degrés sur la peau et 195 dB dans les oreilles. Dans cet instant, vous auriez pu avoir le thorax/les poumons explosés, le visage et les yeux brûlés, les jambes et les bras arrachés, et souffrir d’autres innombrables blessures de guerre. Vous auriez aussi pu mourir sous le souffle de la bombe ».