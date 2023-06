La fédération de mini-football mouscronnois a célébré ses 50 ans: «On a comptabilisé 5.000 affiliés!»

Lorsqu’il s’est rendu au bord de la Flandre avec un collègue voici 50 ans, pour y découvrir la pratique du mini-football, Jean-Pierre Colpaert n’imaginait pas que, 50 ans et 5.000 affiliés plus tard, 200 personnes viendraient fêter ce demi-siècle à la Blommerie.

« On a en effet découvert cette discipline, très technique et avec des goals plus petits que ceux du futsal, et on a constitué quatre équipes, au hall du collège St-Joseph » se souvient le fondateur de la fédé. « Il y avait des Flamands et des Wallons, des étudiants et professeurs très intéressés aussi, et c’était parti. »