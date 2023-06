Jeux, blind test, cuisine… entre les ados de Fedasil Mouscron et les seniors du Reposoir de Dottignies, la magie intergénérationnelle opère

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un atelier culinaire d’abord, un « blind test » un peu surréaliste ensuite, et enfin des jeux d’adresse et de société voici quelques jours… des liens se tissent, d’un mercredi après-midi à l’autre, entre des résidents du Reposoir Saint-Antoine de Dottignies, et de jeunes réfugiés du Centre Fedasil de Mouscron. Des moments de découverte, de rires et d’émotions même, qui surprennent même positivement les organisateurs de part et d’autre, sans parler des principaux concernés…