Après avoir fait vivre le cœur d’Hérinnes pendant 30 ans derrière le bar de l’Escale, Vincent cède le relais: «40 années dans l’Horeca, ça en fait des anecdotes!»

Une page de la vie festive et associative de l’entité d’Hérinnes va se tourner dans les jours à venir. Vincent et sa compagne Marie-France, tenanciers emblématiques du café l’Escale à la chaussée d’Audenarde, s’apprêtent à céder les clés de leur café à Laetitia Deplechin. « Elle qui nous relayait déjà lorsque nous étions absents connaît la boutique, et sait que c’est une affaire qui marche » assure sereinement Vincent, à quelques jours de la retraite.