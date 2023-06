Attention si vous devez prendre la route ce week-end : le ring de Bruxelles sera fermé à Zaventem

Le ring de Bruxelles sera fermé à hauteur de Zaventem de ce samedi 20 heures jusqu’à dimanche 14 heures pour permettre l’installation d’un pont qui pourrait provoquer de sérieuses perturbations.

Le chantier a pour but de poursuivre le remplacement de l’ancien pont de l’avenue Hector Henneau, devenu dangereux, par deux nouveaux ponts installés l’un à côté de l’autre. Le nouvel ouvrage a la taille d’un demi-terrain de football (100 mètres de long et plus de 27 mètres de large).