Ligue des champions: ce qu’il faut savoir du duel en finale entre Manchester City de De Bruyne et l’Inter de Lukaku (vidéo)

Manchester City ou l’Inter Milan: l’une de ces deux équipes montera sur le trône du football européen samedi, au terme de la finale de la Ligue des Champions 2022-2023, jouée à Istanbul. Cette finale sacrera à coup sûr un Belge: soit Kevin De Bruyne avec les ’Cityzens’, soit Romelu Lukaku avec les ’Nerazzuri’. de videos Manchester City peut devenir le premier club à remporter sa première coupe aux grandes oreilles depuis Chelsea en 2012. Depuis lors, la C1 a toujours été remportée par un club déjà présent au palmarès. Y compris Chelsea, qui, en 2021, avait privé la bande à Pep Guardiola du sacre. Déjà vainqueur de la Premier League et de la FA Cup, Manchester City peut entrer dans le cercle fermé des clubs ayant remporté la Coupe/Ligue des Champions, le championnat et la coupe la même saison. L’Inter vise aussi un triplé, après ses victoires en coupe et en supercoupe d’Italie.

La rencontre qui débute à 21h est à suivre sur notre site en direct commenté. En télévision, Club RTL diffuse la finale tout comme TF1 mais aussi sur Canal+ et Canal+ Foot. Au niveau des compositions probables, Kevin De Bruyne devrait démarrer dans le XI conconté par Pep Guardiola. A l’inverse, Edin Dzeko devrait être préféré à Romelu Lukaku à la pointe de l’attaqua intériste.

City partira probablement avec les faveurs des pronostics, vu son parcours, avec des victoires impressionnantes sur Leipzig (7-0) en huitièmes, le Bayern Munich (3-0) en quarts et le Real Madrid (4-0) en demi-finales et la présence devant du meilleur buteur de la compétition, Erling Haaland (12 buts). Une victoire couronnerait le travail de Pep Guardiola, présent à City depuis 2016 et en quête d’une troisième C1 comme entraîneur.