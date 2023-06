À la découverte des Thermes de Saint-Malo : 60 ans d’excellence (VIDEOS)

Une très fine gastronomie

Le Cap Horn.

Par la rédaction

Que ce soit au Cap Horn ou à La Verrière, situés au sein de l’hôtel cinq étoiles, ou encore aux 7 Mers, se trouvant un peu plus loin au sein de l’hôtel Le Nouveau Monde, les restaurants de la place en mettent plein la vue (sur mer) aux pupilles tout en émoustillant les papilles.

Partout, on y fait la part belle aux produits locaux : poissons achetés sur les criées voisines, agneau en provenance du Mont Saint-Michel (à voir absolument quand on est dans le coin, tout comme Cancale et son marché aux huîtres), beurres et fromages du maître Bordier, confitures de chez Pochon et on en passe du même acabit.

Et puis, thalasso oblige, le mode diététique est aussi proposé…