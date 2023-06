«Je suis heureux avec ma femme»: la drôle de réponse de Kevin De Bruyne sur Erling Haaland (vidéo)

A la veille de finale de la Ligue des champions entre l’Inter Milan et Manchester City, Kevin De Bruyne était en conférence de presse pour préfacer le match. Le Diable rouge affrontera Romelu Lukaku et équipe pour amener aux Cityzens une première C1.

Et Kevin De Bruyne de répondre avec humour : « Non, je suis très heureux avec ma femme », a-t-il rétorqué avec le sourire. « Je ne peux pas expliquer la magie qui règne entre nous. Je le comprends et il me comprend. Haaland a commencé à marquer à un rythme effréné, ce qui lui a permis de s’intégrer facilement dans l’équipe. J’espère que demain, il fera ce que l’on attend de lui. »