Matinale de Vivacité: Jonatan Cerrada rejoint l’équipe de Cyril Detaeye

Une collaboration avec la RTBF qui semble porter ses fruits puisque le service public a décidé de lui faire confiance et de lui permettre de rejoindre l’équipe de Cyril Detaeye durant l’été. Jonatan Cerrada a, lui-même, annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. « Chouette nouvelle ! » écrit-il. « J’aurai le plaisir d’animer tous vos matins, cet été, aux côtés de Livia Dushkoff et Cyril Detayey dans le 8/9 sur Vivacité et sur la RTBF. Il me tarde que démarre cette nouvelle aventure ! »