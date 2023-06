L’étudiante Anna Tuzzato, 29 ans, perd la vie dans un incendie à Etterbeek (photos et vidéo)

Avec l’aide de la police de la zone Montgomery, les personnes présentes ont été évacuées et un périmètre de sécurité et d’exclusion a été établi. « Pendant le Search & Rescue une personne inconsciente a été retrouvée au 2e étage. Une réanimation, malheureusement infructueuse, a immédiatement été entamée. La personne est malencontreusement décédée sur place », déclare Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Une voisine s’est légèrement blessée à la tête pendant l’évacuation et a été transférée vers l’hôpital. Un pompier s’est également blessé durant l’intervention et a été évacué vers l’hôpital avec des brûlures superficielles au 2e degré à la main.

Des blessés. - Siamu

« L’incendie était sous contrôle vers 05h15. Selon les premiers éléments (à confirmer), le sinistre serait d’origine accidentelle. La maison est inhabitable, trois personnes sont à reloger. Elles seront prises en charge par les services communaux », indique Walter Derieuw.

Siamu

Déblai de longue haleine

Une expertise va avoir lieu et le parquet va descendre sur place, déclare le bourgmestre Vincent De Wolf (MR), présent sur place une fois informé des faits. « La maison a des planchers en bois, tout a brûlé très fort et très vite. Il ne reste rien. La maison est pratiquement à reconstruire. On est dans un gros œuvre. Les ouvriers vont sécuriser l’immeuble et l’accès car il y a des carreaux branlants »

Une voiture, garée à hauteur de la maison, a également été endommagée par l’incendie.

La maison se composait d’une habitation et de deux kots d’étudiants. « C’est une étudiante qui a tragiquement perdu la vie dans ce drame. L’étudiante, de nationalité étrangère européenne, étudiait en Belgique dans le cadre d’un programme d’échange. Le nécessaire sera fait par les autorités pour prévenir, au plus vite, la famille de la défunte », précise Walter Derieuw.

Selon RaiNews, il s’agit de Anna Tuzzato, une jeune femme de 29 ans qui vient de Vénétie. Elle travaillait comme coordinatrice des communication à la Fédération Internationale des Mouvements d'Agriculture Biologique (IFOAM). Selon RaiNews, il s’agit de Anna Tuzzato, une jeune femme de 29 ans qui vient de Vénétie. Elle travaillait comme coordinatrice des communication à la Fédération Internationale des Mouvements d'Agriculture Biologique (IFOAM). La famille de la jeune fille, ses parents et ses deux sœurs, ont déjà rejoint Bruxelles. Le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, a présenté ses condoléances.

Anna tuzzano. - Facebook

Le bourgmestre a rencontré la propriétaire, très ébranlée, qui va loger chez sa famille. « Il restait un couple qu’on a hébergé provisoirement dans le home de la commune pour personnes âgées car tous les hôtels sont pleins », ajoute Vincent De Wolf.

Un véhicule de commandement, trois autopompes (et une pompe en réserve stratégique), deux auto-échelles, deux Smur, trois ambulances ainsi qu’un véhicule de décontamination et support car ont été déployés.

« Compassion »

« On a été réveillé par les cris et on a immédiatement appelé les pompiers, ils étaient déjà au courant », nous raconte une habitante du boulevard Louis Schmidt, de l’autre côté du quartier. « Nous sommes passés par compassion, pas par curiosité », ajoute-t-elle devant l’habitation sinistrée.

« Je suis descendu pour soutenir la propriétaire, c’est ma voisine depuis longtemps. Si je m’étais réveillé plus tôt, j’aurais pu intervenir… », déplore Philippe qui vit dans la maison mitoyenne.

« Ça a débuté avec des petites flammes qui sortaient de la fenêtre et puis d’un coup c’était le brasier. J’ai appelé à deux reprises les pompiers », se remémore une habitante de la rue Ramskapelle, qui donne directement sur l’immeuble où la jeune étudiante de 1994 a perdu la vie.