«Très rapide au démarrage»: Usain Bolt révèle qu’un joueur de Manchester United pourrait le battre sur un sprint

Usaint Bolt va disputer ce dimanche un match de charité à Old Trafford. Légende du sprint et recordman sur le 100m, le Lamaïcain est un fan de Manchester United. Il se rend régulièrement à Carrigton, le centre d’entraînement des Mancuniens. Il est proche des joueurs et a pu voir qu’un joueur était très rapide.

Interrogé par Talksport, Usain Bolt explique Marcus Rashord était le seul joueur de Premier League susceptible de le battre sur 20 yards (un peu plus de 18 mètres). « Rashford est très rapide au démarrage et a une belle pointe de vitesse. Je lui ai dit : ‘Tu pourrais probablement me battre sur 20m mais après, fini’. »