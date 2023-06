Un véhicule en flammes sur l’autoroute E42 à hauteur de Bois d’Haine (vidéo)

Les pompiers de La Louvière ont été appelés ce samedi matin vers 9h30 pour une Peugeot 206 en flammes sur la E42 à hauteur de Bois d’Haine en direction de Bruxelles. Le bloc-moteur était en flamme à l’arrivée des pompiers et le feu semblait gagner l’habitacle. Heureusement, le conducteur avait pu immobiliser son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence et sortir de celui-ci afin d’appeler les secours.

Les sapeurs louviérois sont arrivés rapidement sur place et ont pu circonscrire les flammes. On ne déplore aucun blessé juste d’importants dégâts matériels. Le véhicule a pu ensuite être dépanné. Court-circuit ou ennui mécanique, on ignore les causes de cet incendie.