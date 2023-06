Ypra, la bière de la famille d’Edouard Vermeulen coule à nouveau

La brasserie Omer Vander Ghinste est fière de vous présenter sa dernière née : l’Ypra ! Cette bière blonde houblonnée de haute fermentation, avec refermentation en bouteille, est la troisième bière familiale de la brasserie de Bellegem, après l’OMER. et la Tripel LeFort. Le design de l’Ypra a été développé par Edouard Vermeulen, le fondateur de la maison de couture belge NATAN. Sa contribution n’est pas tombée du ciel, car Edouard est à la fois le fils du dernier brasseur de l’Ypra et le neveu d’Omer Jean Vander Ghinste. Cette nouvelle bière est une ode à une tradition brassicole familiale qui existe depuis 1836.

« Cette bière blonde houblonnée, avec une pointe d’amertume et des notes fruitées est une incarnation tangible de la force de nos liens familiaux. Elle me ramène à mon enfance à Ypres. Tant mon frère que moi-même avons emprunté à l’époque une autre voie que celle du brassage, mais aujourd’hui, je suis très heureux que l’Ypra reste dans la famille. Et même si j’ai quitté depuis longtemps la Flandre occidentale pour aller vivre à Bruxelles, nous sommes toujours restés très proches de la famille Vander Ghinste. Par respect pour la tradition familiale, j’ai immédiatement accepté la proposition de contribuer à cette belle et authentique histoire », déclare Edouard Vermeulen.