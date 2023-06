Récompenses à Liège: Pierre Luthers (ASBL Enjeu) et la comédienne visétoise Isabelle Hauben sont les «Tchantchès et Nanesse» 2023

C’est en 1985, il y aura bientôt 40 ans, autour de l’écrivain-journaliste Jean Jour et de Henri Ducroux, patron de la Taverne Tchantchès & Nanesse, haut lieu de la gastronomie liégeoise, qu’a été créé le prix artistico-folklorique « Tchantchès & Nanesse ». Attribué, depuis lors, chaque année à deux personnalités liégeoises – un homme et une femme – qui se distinguent par leur métier, leur passion, leur liégitude, le prix est devenu un incontournable à Liège.

Devant la taverne Tchantchès et Nanesse, rue Grande-Bêche en Outremeuse. - S.P.

Le prix Tchantchès revient à Pierre Luthers, figure bien connue de l’événementiel à qui l’on doit quelques-uns des plus grands rendez-vous liégeois, du Village de Noël à Retrouvailles, en passant par le prestigieux Festival ImagéSanté, le franchising Day ou les Epicuriales.

Le prix Nanesse à Isabelle Hauben, comédienne issue du Conservatoire et qui recèle de multiples talents. À travers ses one woman show et ses spectacles en duos avec d’autres artistes liégeois, elle incarne les différentes facettes de la femme actuelle. Depuis quelques années, Isabelle Hauben incarne également de multiples rôles aux côtés de Jérôme De Warzée, Kody, Martin Charlier, James Deano dans l’émission le Grand Cactus.