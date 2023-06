Il y aura bien un parking vélo de 200 places, rue de l’Université à Liège, à la place de l’ancien Zeeman

Les lieux abriteront donc 200 places de stationnements, prévues au rez-de-chaussée et dans les caves. « La phase de concrétisation va pouvoir être entamée, avec l’étude des projets et des aménagements nécessaires pour que ce parking, très attendu des cyclistes, rencontre au mieux leurs attentes », ont communiqué les autorités par voie de communiqué.

Fin 2021, la Ville de Liège annonçait l’arrivée d’un grand parking couvert et sécurisé pour vélos pour cette année. Nous y sommes : vendredi dernier, le 9 juin, la Ville a acquis (pour un montant de 325.000 €), après de nombreuses étapes, l’immeuble de la rue de l’Université qui abritait l’ancien Zeeman. Une action classée prioritaire dans son Plan Stratégique Transversal (PST), repris dans la Politique Intégrée de la Ville (PIV).

L’initiative est évidemment attendue par de nombreux Liégeois et Liégeoises adeptes de la petite reine en centre-ville, dont le nombre ne cesse de croître au fil des ans. Elle leur permettra d’éviter de stationner les vélos sur la voie publique, à quelques pas de la place du 20 août, à l’heure où, malheureusement, les vols de bicyclettes sont, eux aussi, de plus en plus récurrents.