La gare de Bruxelles-Midi prise d’assaut pour rejoindre la côte: «Ça fait 1h30 qu’on attend pour un train»

Par ces températures estivales, la côte belge est l’endroit idéal pour passer le week-end. La SNCB avait anticipé une forte affluence sur son réseau et mis des trains supplémentaires à destination et en provenance de la mer. « Samedi et dimanche, il y aura huit trains supplémentaires à destination d’Ostende et de Blankenberge en provenance de l’intérieur de la Belgique, ainsi que huit trains au retour », a déclaré vendredi Bart Crols, porte-parole de la SNCB. En raison de la foule, quatre trains supplémentaires ont été injectés, indique-t-il auprès de Bruzz.

Mais cela n’a pas suffi à éviter une (très) longue file de se former. « Ça fait 1h30 qu’on attend pour un train vers la côte. Trois agents de la police qui font rien. Chaque été, c’est la même histoire. Était-ce si difficile de prévoir qu’un samedi de juin les gens veuillent aller à la mer ? Bruxelles capitale de l’incompétence, quelle honte », se plaint une personne sur Twitter auprès de la SNCB.