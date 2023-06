Christophe Dechavanne en discussion pour animer sa propre émission sur France 2: «J’ai très envie de lui trouver une belle place»

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Stéphane Stibon-Gomez, le patron des programmes de France Télévisions a exprimé son souhait de voir plus souvent Christophe Dechavanne à la télévision. « Christophe est un immense talent. Je suis très heureux de voir que TMC lui consacre une soirée spéciale (ce samedi 10 juin) alors que TF1 ne lui donnait plus rien à faire jusqu’à ce qu’on l’appelle… Je lui ai proposé d’animer des primes sur France 2. J’ai très envie de lui trouver une belle place. »

Animateur culte des années 2000, Christophe Dechavanne a fait les beaux jours de TF1 avant de disparaître des écrans. Son retour, commencé l’an dernier, sur France 2 dans l’émission de Léa Salamé, « Quelle époque ! » et chez nous dans « Les Orages de la vie », a été très bien reçu par le public.

Toujours selon Télé-Loisirs, Christophe Dechavanne aurait refusé au moins un projet proposé par Stéphane Stibon-Gomez. Invité permanent de la première saison de « Quelle époque ! », l’animateur et producteur pourrait également garder sa place si une seconde saison était commandée par la chaîne. Si aucune information n’a été dévoilée par l’instant, Stéphane Stibon-Gomez ne tarit pas d’éloge sur le travail de Léa Salamé. « Son émission est une réussite reconnue par tout le PAF. (…) Elle explose tous les compteurs. On s’est imposé en quelques mois et je pense que c’est le début d’une longue aventure. »