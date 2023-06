Les Ethias Youth Solidarity Awards 2023 récompensent d’un total de 35.000 euros deux projets porteurs des CPAS d’Ecaussinnes et du Rœulx

Pas moins de 275.000€ ont été remportés pour les 14 CPAS lauréats de la deuxième édition des Ethias Youth Solidarity Awards. En tout, 14 projets de CPAS wallons, bruxellois et flamands ont été primés par le jury professionnel indépendant des Ethias Youth Solidarity Awards 2023. Ayant pour but de lutter contre la précarité chez les enfants et les jeunes de moins de 30 ans, ils se sont notamment démarqués pour l’impact durable qu’ils auront sur eux, la réponse concrète apportée à leurs besoins spécifiques et à leurs réalités de vie ainsi que pour leur caractère innovant. Chaque initiative lauréate se verra récompensée par un soutien financier de 10.000, 25.000 ou 40.000 euros. Dans le Centre, deux CPAS ont été primés pour leur projet de candidature. Celui du Rœulx se verra doté de 10.000 euros pour son projet « Ma mobilité, ma liberté en toute sécurité »., Ce projet accompagne les jeunes sur le chemin de la mobilité douce grâce à de la formation, de la prévention et la mise à disposition de vélos et/ou trottinettes pour les jeunes de moins de 30 ans. Il les invite également à devenir eux-mêmes accompagnateurs par la suite. « Nous avons été impressionnés par les nombreux partenariats multidisciplinaires établis ainsi que par la prise de confiance en leurs compétences que les jeunes peuvent en retirer », indiquent les membres du jury des Ethias Youth Solidarity Awards 2023.

Des activités dédiés aux enfants Quant au projet « Univers Ecaussines » du CPAS d’Ecaussinnes, il recevra pas moins de 25.000 €. Il élargit l’horizon des possibles des enfants, dont les familles font appel au CPAS, en organisant différentes activités culturelles ou stages. Le projet travaille également à renforcer le lien entre les parents et les adolescents via d’autres activités spécifiques. « Nous soulignons particulièrement l’initiative de lutte contre la répétition des inégalités de génération en génération. Ce projet agit sur plusieurs aspects comme les compétences des jeunes, le rôle du parent, la détection d’éventuelles difficultés, etc. », commente le jury.