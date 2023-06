Attention si vous êtes à la Côte belge ce week-end: l’amende peut grimper jusqu’à 250 euros!

Comme prévu, de nombreuses personnes ont pris et prennent encore la direction de la Côte belge ce samedi pour profiter de la mer. Il faut dire que la barre des 30 degrés a été dépassée dans plusieurs régions du pays et qu’un petit « plouf » dans notre mer du Nord ferait le plus grand bien.

Mais attention à la mauvaise surprise. Comme le rappelle le Nieuwsblad, se baigner reste interdit dans trois des dix villes cotières. En effet, à Middelkerke, Bredene et Zeebruges, les sauveteurs ne seront présents qu’à partir de la semaine prochaine.