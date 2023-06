«Je n’ai pas tout aimé!»: Adriana Karembeu déçue par certains plats lors de la finale de «Top Chef»

La finale de « Top Chef » était diffusée ce mercredi 7 juin sur RTL tvi. Comme chaque année, l’animatrice Adriana Karembeu était invitée à venir déguster les menus des deux finalistes avec les bénévoles de la Croix-Rouge. Après plusieurs semaines de compétition, il ne restait qu’Hugo de la brigade de Philippe Etchebest et Danny de la brigade d’Hélène Darroze.

Le but de la finale était de réaliser un menu complet pour cent personnes, chacune attribuant des points à l’entrée, au plat et au dessert. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Adriana Karembu, ambassadrice de l’association, n’a pas hésité longtemps cette année pour décerner ses points. Dans une interview publiée sur Télé 7 Jours, elle est revenue sur les deux menus proposés. « Je n’ai pas tout aimé », déclare-t-elle sans langue de bois. « Mais le travail fourni est de haute volée. Cela reste malheureusement une compétition et il faut prendre une décision. Mon choix est fait et il a été assez clair. »