Le gérant du café «The Hunter», à Saint-Georges, privé de liberté après avoir frappé un policier

Le policier ne s’est pas laissé faire et a utilisé du gaz lacrymogène ainsi qu’une matraque télescopique pour le maîtriser et le menotter. Le patron du « The Hunter » a été blessé à la pommette droite et a été transporté au MontLégia. « Le collègue, blessé au visage et à l’avant-bras, a quant à lui été transporté au Bois de l’Abbaye. Des constatations médicales ont été faites et il sera en arrêt de travail durant au minimum six jours au vu de son état.»