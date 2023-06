L’auteur du coup de poing qui a causé le décès du fils d’un Philippevillain en appel: «Peu importe la peine, ce ne sont jamais les barreaux qui vont arrêter le tsunami qui est entré dans notre vie»

Un os brisé à la gorge

Comme lors de l’audience en première instance, Anas Ateyaoui brillait par son absence. Ni lui, ni son avocat n’étaient présents. « Mais par respect pour les victimes a dit la présidente, le procès n’a pas été remis », indique Patrick Delmotte qui regrette l’absence du prévenu. « J’aurais voulu lui dire que lorsqu’il serait père, que ses enfants à son âge sachent qu’il y a des gens comme lui en liberté ».

Par contre, lui était présent pour cette nouvelle audience à laquelle il dit avoir assisté « sereinement ». « Même si on ne fait jamais le deuil d’un enfant, j’attends la fin avec impatience pour tirer un trait », glisse-t-il.

Son avocat, Fabian Lauvaux, qui représente toute la famille, a demandé à la cour d’appel de Mons de réformer le jugement prononcé en décembre dernier à Charleroi. Celui-ci n’avait pas retenu l’intention d’homicide dans le chef du prévenu. Un premier coup avait atteint la victime aux dents, l’autre lui avait brisé un os au niveau de la gorge, ce qui avait entraîné une hémorragie mortelle.

En appel, la famille de Tomy a demandé à la cour de requalifier les faits en meurtre et de renvoyer l’affaire devant la cour d’assises. Me Lauvaux appuie sa plaidoirie sur la base de la théorie du dol éventuel. Ainsi, le prévenu, boxeur de haut niveau, aurait dû accepter les conséquences de son geste.

Le pénaliste soutient qu’il y a eu plus que deux coups et que le prévenu a disposé d’un délai de plus de vingt minutes pour s’organiser et déplacer le corps. « L’expert n’exclut pas des manœuvres concomitantes », déclare l’avocat, qui a proposé à la cour d’auditionner le médecin légiste.

« Nous sommes à bout »

L’arrêt sera prononcé le 30 juin, soit juste avant les vacances judiciaires. Pour Patrick Delmotte, peu importe la peine, « ce ne sont jamais les barreaux qui vont arrêter le tsunami qui est entré dans notre vie. Nous sommes à bout », termine-t-il.