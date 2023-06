«Mes Premières Fois»: Netflixachève la série avec une saison 4 très attendue

Moins d’un an après la sortie de la saison 3, « Mes Premières Fois » est de retour sur la plateforme de streaming Netflix pour une dernière salve d’épisodes. On y retrouve Devi, Paxton, Eleanor, Ben et les autres alors que leur dernière année de lycée démarre. Amitié, trahison, amour et réconciliation, rien n’épargnera Devi avant son entrée à l’Université.

Toujours co-réalisée par Mindi Kaling et Lang Fisher, la série nous a habitués à un scénario plus original et moins prévisible que celui de cette saison 4. On regrettera un manque de suspens et une conclusion quelque peu prévisible.