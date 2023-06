Les SDF du canal de l’Ourthe à Angleur craignent d’être expulsés suite la vente du terrain sur lequel ils sont installés

Ils sont moins d’une dizaine à loger sur ce bout de terrain situé le long du canal, dans des caravanes de fortune et des conditions précaires, sans raccord à l’eau potable ou à l’électricité. « Mais ici, au moins, on a la paix », lance l’un d’entre eux vendredi après-midi.

Le camp a vu le jour après les inondations de juillet 2021. Quelques personnes ont commencé à y dormir sous tente, puis l’association les a aidées à trouver des caravanes. « Certains font partie des SDF qui dormaient dans la gare des Guillemins. Ils sont plus calmes depuis qu’ils vivent ici et mieux dans leur peau », estime Benoît Lecocq. « Mais si on les oblige à partir, ils iront vivre à nouveau sous tente et ce sera la catastrophe. Ou alors ils vont devoir retourner en ville et ce n’est pas une solution. »