Manneken Pis en Gendarme de Saint-Tropez ce samedi

Louis de Funès avait incarné Ludovic Cruchot, le «Gendarme de Saint-Tropez» dans la série de six films du même nom.

Manneken Pis, la statuette de bronze de la rue de l’Étuve au centre de Bruxelles, a été revêtue samedi de l’uniforme beige caractéristique du Gendarme de Saint-Tropez, pour rendre hommage à Louis de Funès, décédé il y a 40 ans. L’acteur avait enfilé six fois cet uniforme, dans «Le Gendarme de Saint-Tropez», «Le Gendarme à New-York», «Le Gendarme se marie», «Le Gendarme en balade», «Le Gendarme et les extra-terrestres» et enfin «Le Gendarme et les gendarmettes».