Manchester City ou Inter Milan? De Bruyne ou Lukaku? Remco Evenepoel livre son pronostic pour la finale de Ligue des champions

Alors qu’il va se lancer sur les routes du Tour de Suisse ce dimanche, Remco Evenepoel fera une petite entorse à son programme en allant dormir une heure plus tard ce samedi soir. La raison ? La finale de Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan.

Ancien footballeur lui-même, notamment à Anderlecht, Evenepoel a livré son pronostic en conférence de presse. « Selon moi, Manchester City est favori. Ils ont remporté le championnat anglais et la Coupe. Ils auront à cœur de faire le triplé. L’Inter a aussi une équipe qui atteint un bon niveau. Ce sont deux équipes emblématiques. Pour voir cette finale, je me coucherai volontiers une heure plus tard. C’est la Ligue des champions après tout. C’est un match spécial. »