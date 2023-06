«Affaire Conclue»: Julia Vignali remplace Sophie Davant et laisse sa place à Marie Portolano dans «Télématin»

Remue-ménage sur France 2 . L’annonce du départ de Sophie Davant , courtisée par Europe 1 a fait couler beaucoup d’encre. Qui pour la remplacer et reprendre la présentation de l’émission « Affaire conclue » ?

Lire aussi Après Sophie Davant, Laurence Boccolini va-t-elle également quitter France 2 en arrêtant la présentation du jeu «Tout le monde veut prendre sa place»?

Une arrivée qui peut ressembler à un clin d’œil, car avant d’arriver chez France Télévisions, c’est sur M6, et plus précisément à la présentation du « Meilleur Pâtissier » que Marie Portolano s’était fait un nom. Tout comme Julia Vignali avant d’arriver sur France 2 en 2021 et Faustine Bollaert en 2017.