Finale de Roland-Garros: le 23e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic ou le premier pour Casper Ruud?

Rendez-vous à 15h, ce dimanche, pour une finale messieurs qui se présente complètement disproportionnée entre Novak Djokovic, 3e joueur mondial et Casper Ruud, pourtant 4e à l’ATP et déjà finaliste à Auteuil, l’an dernier. En quelques mots, le Norvégien (aussi finaliste à l’US Open 2022 !) a déjà mesuré l’ampleur de la tâche qui l’attend, ce jour. « Ce sera dur. L’année dernière contre Rafa et cette année contre Novak… Ce sont les deux joueurs les plus difficiles à jouer dans l’histoire. Je sais que Novak voudrait être le plus grand joueur. Je vais faire tout ce que je peux. Lui visera son 23e titre en Grand Chelem, et moi, mon premier ».

L’an dernier, Ruud n’avait pris que 6 jeux à Nadal…

Malheureusement pour le Scandinave, on ne peut que rajouter des pelletées à la montagne qui se présente devant lui : Djokovic en est à sa 34e finale en Grand-Chelem (record), sa 7e à Roland-Garros, et outre le record historique des 23 sacres, le Serbe peut devenir le seul joueur à gagner 3 titres, ou plus, dans chacun des Majeurs et aussi récupérer le trône mondial !