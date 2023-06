Qui de Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku remportera la Ligue des champions? Les deux Diables rouges ont l’occasion d’oublier leur Coupe du monde ratée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Kevin De Bruyne VS Romelu Lukaku, clap 17e ! Ce samedi soir, avec leur club respectif de Manchester City et de l’Inter Milan, les deux Diables rouges s’affrontent en finale de la Ligue des champions à Istanbul. Un 17e duel professionnel entre les deux hommes qui est sans aucun doute le plus prestigieux de tous : la dernière marche pour décrocher cette C1 que n’importe quel joueur professionnel voudrait juste effleurer.

Un Graal inédit pour les deux principaux intéressés. L’événement est donc suffisamment important pour mettre une amitié entre parenthèses durant 90 voire 120 minutes. Tant le joueur de City que celui de l’Inter feront donc tout pour conclure leur saison de la plus belle des manières. D’autant qu’ils ont logiquement en commun d’être passés à côté de l’autre grand événement de la saison : la Coupe du monde au Qatar. Une compétition internationale digérée par les deux protagonistes quand on voit leurs performances en club ces derniers mois. En Turquie, l’occasion est belle de renvoyer définitivement aux oubliettes ce Mondial pour le Belge qui succédera au duo Courtois-Eden Hazard.